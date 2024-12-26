Şenol Güneş’e hukuki destek

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Bodrumspor maçının ardından sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakarete varan ifadelere dava açılacağını söyledi. Ertürk, açıklamasında, "Çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir.paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.