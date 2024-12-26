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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Şenol Güneş’e hukuki destek

Şenol Güneş’e hukuki destek
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Bodrumspor maçının ardından sosyal medyada teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakarete varan ifadelere dava açılacağını söyledi. Ertürk, açıklamasında, "Çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir. Eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" dedi.
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Şenol Güneş’e hukuki destek
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