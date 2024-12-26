SON DAKİKA: Okan Buruk’tan Osimhen ve Mikautadze açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, DHA Haber Merkezi'nin konuğu oldu. Sarı-kırmızılı takımın hocası, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, transfer sorularına da yanıt verdi.

Tecrübeli teknik direktör, Osimhen ile ilgili soruya, "Osimhen'in bonservisinin alınmasını hem teknik direktör olarak, hem de taraftar olarak çok isterim. Kendisi sezon sonuna kadar bizimle. Osimhen'in görüşü de bu yönde. Oyuncunun bu konuda çok üzerine gitmemek gerekiyor. Bu ekonomik açıdan da doğru değil" dedi.

"MIKAUTADZE'Yİ BEĞENİYORIM"

Okan Buruk, gündemleride yer alan Mikautadze ile ilgili olarak, "Mikautadze'yi çok beğeniyorum. 2-3 yıldır takip ettiğim bir oyuncu. Mikautadze, Kolo Muani, Skrinar, Kabore, bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. İleriye dönük olarak kiralık mı, satılık mı çok önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Bir çok mevkide oyuncu seyrediyoruz. Devre arası oyuncu almak kolay değil. Kimse en iyi oyuncusunu vermiyor. Başkanımız en son kararı verecek. diye konuştu.

"ZANIOLO SENEYE BİZİMLE BERABER OLABİLİR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Atalanta'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo için, "Zaniolo çok yetenekli ve üst düzey bir futbolcu. 2019'da Başakşehir'e karşı oynamıştı. İnanılmaz yetenekli. Girdiği maçlarda skora katkı veriyor. Bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizimle beraber olma şansı bulunuyor." açıklamasında bulundu.

"ZAHA'NIN DÖNME İHTİMALİ YOK"

51 yaşındaki çalıştırıcı, Lyon'a kiralana Zaha için de, "Zaha'nın geri dönme ihtimali yok ancak bizim oyuncumuz tabii. Sezon bittiğinde tekrar bize katılacak." ifadelerini kullandı.