Türk futbolunda yeni dönem: MHK’den tarihi karar!

"ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK"

Merkez Hakem Kurulu'nuın yönetim sisteminin değişeceğini ifade eden Gündoğdu "Günümüzde tartışmaların odağında hakemler olduğu için. Bu hakemlik sistemi içerisinde kulüplerin olması da bu işin doğasında var. TFF yönetimi açısından da bunu içselleştirmek çok kolay oldu. Bu yöntemde bir teknik CEO, bugün benim yaptığım işi yapan MHK başkanının görevlerini yapacak, bir de kurumsal CEO olacak. Bizim bunu hangi şeffaflıkla yaptığımızı kulüpler gördüğünde 'Danışma Kurulu' fikrini kabul ettiler. En kısa sürede Danışma Kurulu'na 3 üyelerini iletecekler. Artık kulüplerin belirlediği ve yönettiği bir sistemin içine geçiliyor. Dolayısıyla tek yönlü bir yönetim değil, iki yönlü bir yönetim sistemi ile hakemlik sistemi daha sorgulanabilir bir döneme geçiyor. Her ay Danışma Kurulu'na verilen raporlar doğrultusunda geçiş dönemi değerlendirilecek. Bir karar verilecek ve şirketleşmeye geçilecek mi o gün karar verilecek. Önümüzdeki 4.5 aylık süreçte edindiğimiz tecrübeler bize çok yardımcı olacak. Hakem yönetimiyle alakalı görüşmeler yaptık. Danışma Kurulu adlı bir kurulun yetkisiyle hakem atamaları yönetilecek. 3 kişi TFF'nin, 2 kişi kulüplerin atadığı kişiler olacak." açıklamasında bulundu.