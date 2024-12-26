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Giriş Tarihi: 26.12.2024 18:09 Son Güncelleme: 26.12.2024 18:14

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk hafta maç programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maç programı açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

Bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE PROGRAM:

7 OCAK SALI

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

15.30 Eyüpspor - Boluspor

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

9 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

15.30 Çorum FK - Konyaspor

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk maç programı açıklandı!
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