Zubkov harekâtı

Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer döneminde ilk etapta stoper, kanat forvet
ve orta sahaya takviye yapmayı istiyor.
Bu doğrultuda bordo-mavililerin gündeme aldığı son isim Oleksandr Zubkov
oldu. Gelecek sezonun iskelet kadrosunu da oluşturmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, belli noktalarda fedakârlık yapma kararı aldı.
Shakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dolaylı yoldan bir temas kurarak durumunu sordu. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuda şartlar olgunlaşırsa Ukrayna ekibiyle masaya oturulacak.
İSVİÇRE ÇAKISI GİBİ, 4 MEVKİDE OYNUYOR
Oleksandr Zubkov, teknik direktör Şenol Güneş için biçilmiş kaftan. Asıl mevkisi sağ kanat
olmasına rağmen 10 numara, sol kanat
ve hatta santrfor
olmak üzere 4 bölgede top koşturabilmesi sebebiyle joker özelliği taşıyor. 1.82 boyundaki Ukraynalı yıldızın şu andaki piyasa değeri 8 milyon Euro.
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 7 gol attı, 6 asist üretti. Zubkov, 2020 yazında Macaristan ekibi Ferencvaros'ta kiralık oynarken Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.