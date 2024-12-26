Zubkov harekâtı

Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemindeveBu doğrultuda bordo-mavililerin gündeme aldığı son isimoldu. Gelecek sezonun iskelet kadrosunu da oluşturmayı amaçlayanShakhtar Donetsk'te forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dolaylı yoldan bir temas kurarak durumunu sordu.Oleksandr Zubkov, teknik direktör Şenol Güneş için biçilmiş kaftan. Asıl mevkisiolmasına rağmenve hattaolmak üzere 4 bölgede top koşturabilmesi sebebiyle joker özelliği taşıyor.Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 7 gol attı, 6 asist üretti.