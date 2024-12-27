6 aylığına Al Shabab’ta

Türk futboluna Galatasaray ve A Milli Takım'la kazandığı başarılarla
damga vuran Fatih Terim, yeni
yılda futbol dünyasının yıldızlarını bünyesine
katan Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele
verecek. Son olarak Yunanistan ekibi Panathinakis'ta görev yapan
71 yaşındaki
teknik adam, Al Shabab'a 6 aylık imza atacak. Sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunacak. Terim, Suudi Arabistan ekibinden 1.6 milyon dolar alacak.
Fenerbahçe'nin
eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı
ve Portekizli hocanın İngiltere Premier
Lig ekibi Wolverhamton'a gitmesiyle hoca
arayışlarına giren Suudi ekibi 23 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Ligde Laurent Blanc'ın başında olduğu İttihad
36 puanla lider, Jorge Jesus'un çalıştırdığı El-Hilal
34 puanla ikinci sırada
yer alıyor. Terim'in yardımcılıklarını Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu ve sarı-kırmızılı ekipte görev yapan Levent Şahin'in yapacak.
Al
Shabab kulübünün ligdeki lakabı
ise Beyaz Aslanlar...