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Giriş Tarihi: 27.12.2024

6 aylığına Al Shabab’ta

En son Yunanistan’da çalışan 71 yaşındaki teknik adam yeni yılda Suudi Arabistan’da boy gösterecek. 6 ay için 1.6 milyon dolar (57 milyon TL) kazanacak

6 aylığına Al Shabab’ta
Türk futboluna Galatasaray ve A Milli Takım'la kazandığı başarılarla damga vuran Fatih Terim, yeni yılda futbol dünyasının yıldızlarını bünyesine katan Suudi Arabistan Ligi'nde mücadele verecek. Son olarak Yunanistan ekibi Panathinakis'ta görev yapan 71 yaşındaki teknik adam, Al Shabab'a 6 aylık imza atacak. Sözleşmesinde 1 yıl da opsiyon bulunacak. Terim, Suudi Arabistan ekibinden 1.6 milyon dolar alacak. Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı ve Portekizli hocanın İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhamton'a gitmesiyle hoca arayışlarına giren Suudi ekibi 23 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Ligde Laurent Blanc'ın başında olduğu İttihad 36 puanla lider, Jorge Jesus'un çalıştırdığı El-Hilal 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Terim'in yardımcılıklarını Galatasaray'da şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu ve sarı-kırmızılı ekipte görev yapan Levent Şahin'in yapacak. Al Shabab kulübünün ligdeki lakabı ise Beyaz Aslanlar...

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6 aylığına Al Shabab’ta
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