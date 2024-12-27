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Giriş Tarihi: 27.12.2024 16:27

Ankaragücü, Kemal Özdeş'e emanet!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.

AA
Ankaragücü, Kemal Özdeş’e emanet!

Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertli kulüp, Kemal Özdeş ve ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MKE Ankaragücü, sezon başında da Özdeş'i göreve getirmiş ancak taraflar lig başlamadan yollarını ayırmıştı. Kemal Özdeş'ten sonra sezona Cihat Arslan'la başlayan ve daha sonra Kenan Koçak'la yola devam eden MKE Ankaragücü, ligin ikinci bölümünde takımı yeniden Kemal Özdeş'e emanet etti.

Trendyol 1. Lig'in 17 haftalık ilk bölümde 24 puan toplayan MKE Ankaragücü, 10. sırada bulunuyor.

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Ankaragücü, Kemal Özdeş'e emanet!
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