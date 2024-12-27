Cristiano Ronaldo’dan sevenlerini üzen açıklama!

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRÜ AÇIKLADI

Sizce şu anda en iyi teknik direktör kim sorusuna da yanıt veren Portekizli yıldız, "Bana 'İyi teknik direktör nedir?' diye sorulduğunda 'Oyuncularını iyi idare eden kişi, iyi teknik direktördür' derim. Carlo Ancelotti bu işi en iyi yapan teknik direktör" ifadelerini kullandı.