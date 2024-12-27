Göztepe’den Kennedy atağı

Süper Lig'de ilk yarıyı 28 puanla Avrupa potasında kapatan Göztepe'de transfer harekatı başladı.

Paraguay ekiplerinden Club Olimpia'dan Rodriguez'i gündemine alan Göztepe, Brezilyalı golcü John Kennedy'i de listesine dahil etti.

Ülkesinin takımı Fluminense'de forma giyen 22 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için girişimlere başlayan yönetimin en kısa süre içinde transferi noktalaması bekleniyor.

2 MİLYON 500 BİN EURO TEKLİF

Fluminense cephesinin Kennedy için 5 milyon Euro bonservis istediği, Sport Republic şirketinin ise Brezilya temsilcisine 2 milyon 500 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Pazarlıkların devam ettiği görüşmenin, önümüzdeki hafta sonuçlanacağı bildirildi.

3 GOLÜ VAR

Fluminense alt yapısında yetişen John Kennedy 2024 yılında 22 maça çıkıp 3 gol attı.