Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer itirafı! Teklif aldığı takımı açıkladı...

Inter forması giyen yıldız futbolcu, İtalyan basınına kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki futbolcu, futbol hayatını Inter'de tamamlamak istediğini söyledi.

Mavi siyahlılarda uzun süre kalmak istediğini ifade eden Hakan, "Umarım kariyerimi Inter'de bitiririm. Ayrıca artık o kadar genç değilim. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz, ama burada mümkün olduğu kadar uzun kalacağım" dedi.

"BAYERN'DEN TEKLİF ALDIM"

Milli yıldız, yazın Alman devi Bayern Münih'ten teklif aldığını belirterek "Avrupa Şampiyonası vardı ve menajerim bana bir şey söylemedi. Sonra beni arayıp seçenekler olduğunu söyledi. Ona benle değil, Inter'le konuşması gerektiğini söyledim. 'Ben sadece onların isteklerine göre hareket edeceğim.' dedim" diye konuştu.

"HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI"

Inter ile 1 Serie A, 2 İtalya Kupası, 3 kez de İtalya Süper Kupası kazanan Hakan Çalhanoğlu, bundan sonraki hedefinin bir Avrupa kupası olduğuna değinerek, "Hayalim Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmak. Bu takımla İtalya'da her şeyi kazandım. Bu noktada tek eksiğim Avrupa. Daha önce de söylediğim gibi doğru yoldayız" dedi. (Corriere dello Sport)

Bu sezon İtalyan ekibi ile 18 maça çıkan Hakan, 5 gol 2 asistlik katkı sağladı.