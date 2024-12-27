PFDK’dan Arda Turan’a 1 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'ın cezasını açıkladı.

Arda Turan'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada, "Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.