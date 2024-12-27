Son dakika haberi: Fatih Terim resmen açıkladı! İşte yeni takımı ve ilk maçı...

Son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'un çalıştıran 71 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yeni hocası oldu. Terim, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Fatih Terim'in ilk sözleri...

"27 ARALIK'A DİKKAT"

"Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Çok şöhretli oyuncular ve hocalarıyla. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de bir çok şeyi merak ediyorum. Birkaç ay önce de Doha'daydık zaten. Geçen sene 27 Aralık'ta Panathinaikos'a gitmiştim. Yine 27 Aralık. Aralık aylarına dikkat etmek lazım."

"SEZON SONU MEMNUNSAK DEVAM"

"Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım."

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE KUPA KATKIMIZ OLDU"

Her ne kadar Fiorentina'da da Panathinaikos'ta da son maçı ben oynamasam da tüm zorlukları ben çektiğim için Allah'a şükür gittiğimiz her yerde bir kupa katkımız oldu.

"TÜRKİYE'DEN TRANSFER OLACAK MI?"

"Hatırlarsak, koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim, hala bilmeyen yöneticilerimiz var. Oradan itibaren Türk oyuncuların yurt dışında daha fazla oynadığını görüyoruz. Dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncuları milli takıma çağırıyoruz. Bu benim için zevk ve mutluluk. Türk oyuncular her yerde var, orada da var, Merih var. Bizden giden oyuncular da var. Bu, çok doğal bir şey ama onunla ilgili şu anda bir şey konuşamam. Olabilir. Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok."

TERİM, NEDVED İLE ÇALIŞACAK

Soru: "İtalya'da bıraktığınız izler var, Pavel Nedved de Al Shabab'ın CEO'larından biri olacak. Futbolun içinden gelen biriyle çalışmak nasıl bir duygu olacak sizin için?"

Fatih Terim: "Siz sorduğunuz için söylüyorum, yoksa o da vardı görüşmemizde. Pavel Nedved benim için başka bir anlam taşıyor çünkü ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. O günleri de yad edeceğiz, ondan da biraz bahsettik görüşmemizde. Yıllarca Juventus'ta oynadı, sonrasında sportif direktör tarafında da çok emekleri oldu. Şimdi de Al Shabab'la beraber, onunla birlikte olacağımız için de mutluyum."