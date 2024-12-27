Son dakika haberi: Hüseyin Yücel’den Hasan Arat itirafı! Takımdaki ilk ayrılığı açıkladı...

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"Sayın Serdal Adalı seçilirse ilk sponsorluk anlaşmasını kendisiyle yapacağım."

"FRIEDEL, VAN BRONCKHORST'A 'SAMET AYBABA ARKANDAN KONUŞUYOR' DEMİŞ"

"Maccabi maçından 1-2 gün önce bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve futboldaki kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Samet Aybaba- Brad Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın futbol yapısına zarar veriyor. Brad Friedel, Giovanni van Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar hali hazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Hasan Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak.' Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti!"