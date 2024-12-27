Son dakika haberi: Hüseyin Yücel’den Hasan Arat itirafı! Takımdaki ilk ayrılığı açıkladı...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimine günler kala adaylardan biri olan Hüseyin Yücel, A Spor ekranlarında canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Yücel, Hasan Arat'ın istifası ve Al-Musrati'nin transferi konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ŞOK OLDUK"
Eski başkan Hasan Arat'ın istifası üzerine konuşan Hüseyin Yücel, "Sayın Hasan Arat'ın istifa kararı birkaç gün içinde gerçekleşti, adeta şoke olduk." dedi.
"Sayın Serdal Adalı seçilirse ilk sponsorluk anlaşmasını kendisiyle yapacağım."
"FRIEDEL, VAN BRONCKHORST'A 'SAMET AYBABA ARKANDAN KONUŞUYOR' DEMİŞ"
"Maccabi maçından 1-2 gün önce bir yönetim kurulu toplantısı yaptık ve futboldaki kötü gidişatı nasıl düzeltebiliriz onu masaya yatırdık. Bizim hep bir söylemimiz vardı; 'Samet Aybaba- Brad Friedel' orada çift başlılık var, insanlar birbirinin arkasından konuşuyor ve bu da Beşiktaş'ın futbol yapısına zarar veriyor. Brad Friedel, Giovanni van Bronckhorst'un yanına gidip 'Samet Hoca senin arkandan konuşuyor' diye söylemlerde bulunuyor. Bu neşter atılması gereken bir mevzuydu ve futbol tarafına hiç karıştırmadık. Bu sıkıntılar hali hazırda mevcuttu. Onur Göçmez istifa etmişti, Hasan Arat 'Onur ile görüş, istifasını geri çeksin. Temiz bir sayfa açıyoruz, önümüz parlak.' Ben de Onur Bey'i ikna ettim. Adamın istifasını geri çektirdik, bir gün sonra başkan istifa etti!"
"İLK GÖRÜŞECEĞİMİZ İSİM SERGEN YALÇIN"
Teknik direktör konusunda da konuşan Yücel, "Teknik direktörlük için ilk görüşeceğimiz isim Sergen Yalçın olacak. Eğer olmazsa B planında başka bir yerli teknik adam, C planında yabancı teknik direktör planımız var." dedi.
"50 MİLYON AVRO AÇIK VAR"
Beşiktaş'ın borcu konusuna da cevap veren Yücel, "UEFA'dan borçsuzluk yazısının alınabilmesi için 15 Ocak'a kadar 15 milyon avro gerekiyor. Mayıs sonuna kadar ligi kapatmamız için 35 milyon avro gerekiyor. Şu anda 50 milyon avro açık var, Beşiktaş'ın mali durumu bu." ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş'ın Bankalar Birliği'ne borcu yaklaşık 90 milyon euro civarındadır."
"AL MUSRATİ GİDİYOR"
Takımdaki performansı eleştirilen Al-Musrati konusunda açıklama yapan Hüseyin Yücel, "Al-Musrati sezon sonuna kadar kiralık gidiyor, kasaya toplam 10 milyon avro koyacağız." açıklamasını yaptı.
"EN FAZLA HAKSIZLIĞA UĞRAYAN TAKIM BEŞİKTAŞ'TIR"
Hakem konusunda da eleştiri olan Hüseyin Yücel, "Bu sene oynanan Galatasaray maçı tam bir fecaat. Arda Kardeşler'e o maçtan sonra bir maç verilmedi. Düdüğünü astıramadık ama şu anda kendisine görev verilmiyor diye biliyorum." dedi.