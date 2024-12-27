Vitor Tormena için yeni atak!

Şenol Güneş yönetiminde yeniden yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor, ara transfer dönemi yaklaşırken hazırlıklarını hızlandırdı. Usta hoca, "Mutlaka bir fırsat olursa iki stoper alacağız" diyerek ilk hedeflerinden birinin savunma hattına takviye olduğunu dile getirmişti. Karadeniz devinin listesinde öne çıkan son futbolcu ise Vitor Tormena. Rusya Premier Lig takımı Krasnodar'da oynayan 28 yaşındaki stoper için girişimler başladı. Brezilyalı futbolcunun, Rus ekibi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. Oyuncunun piyasa değeri ise 7 milyon Euro.

SAĞ BEKİN DE ALTERNATİFİ

Trabzonspor, eski hocası Bjelica döneminde de Tormena'ya talip olmuştu. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Krasnodar'ın yolunu tutmuştu. Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena 1 gol, 1 asist üretti. Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken Sambacı için Fırtına'nın kurmayları ön görüşmelere başladı. Bu transferin satın alma opsiyonuyla kiralama şeklinde olabileceği belirtiliyor.

KİMDİR?

İSIM: Vitor Tormena

ÜLKE: Brezilya

DOĞUM TARIHI: 04 Ocak 1996

BOY / KILO: 192 / 86

POZISYON: Defans

KULLANDIĞI AYAK: Sağ