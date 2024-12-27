Yapı artık bitti!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'nın konuğu oldu. Transferde en az 2 takviye yapacaklarını belirten Buruk, 'Yapı' iddialarına ise sahada yanıt verdiklerini belirtip şu ifadeleri kullandı: "Yapı falan artık bitti, konuşmuyor kimse. Çok magazinsel yaklaşmayacağım. Artık konuşulmuyor. Saha içerisinde olunmalı. Bütün takımlara, bütün teknik adamlara saygı duyulması gerekiyor. Bu tip şeyler hep olacak. Şu an bu konuşmalar bitti."

EĞER TOTTENHAM FAVORİYSE BİZ DE FİNALE KADAR GİDERİZ

"Avrupa Ligi finalinin oynanacağı San Mames'te kötü anımız var 1998 yılından... Ama bu sene hayalimiz var. Hayalimizin peşinden koşuyoruz. Bir sinerji oluştu. Bunun en büyük etkeni, Tottenham maçıydı. İngiliz ekibi favorisiyse biz de finale kadar gidebiliriz. Ana hedefimiz Avrupa'da final oynamak."

OKAN BURUK BU FOTOĞRAFA NE DEDİ?

"O fotoğraf yakalanmış. Bilinçli yapılmış bir şey değil. Maçı kazanınca o fotoğraf bizim için anlamlı oldu Mourinho çok şey söyledi strateji olarak ama hatırlamıyorum. Aklımda kalan bir sözü yok."

MIKAUTADZE'YI 3 YILDIR TAKİPTEYİM

"Mikautadze'yi beğeniyorum. 2-3 yıldır takip ettiğim bir oyuncu. Mikautadze, Kolo Muani, Skrinar, Kabore, bu oyuncuların hepsi yıldız. Hepsi gelsin istersin. Burada kendi bütçenize, yapınıza göre oyuncu seçmelisiniz. Ara transfer döneminde de en az 2 tane oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz Başkanımız en son kararı verecek."

MAURO İCARDI'YI ÇOK ÖZLÜYORUZ!

"Mauro İcardi takım adına çok önemli şeyler yaptı ve onun şu an olmayışı bir boşluk. İcardi bizim için çok değerli, onu özlüyoruz. O takımın lokomotifi. Şu anda İcardi'nin sözleşmesini dondurma gibi bir düşüncemiz yok. Doktorlar karar verecek dönüşüne. Sözleşme dondurmak şu anda gündemde değil."