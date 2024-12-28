Fatih Terim, yeni takımı Al-Shabab’ın başında ilk antrenmanına çıktı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü oldu. İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, bugün takımla ilk kez bir araya geldi.

Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı.