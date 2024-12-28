Gri pasaporta takılan dostluk maçı Kapıda Vize ile gerçekleşti

Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü ile Aetos Lutron arasında Midilli Adası'nda karşılaştı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra belediye yöneticilerinin de kırmızı-beyazlı kafileyi yalnız bırakmadığı Midilli Adası'nda, Ayvalıkgücü Belediyespor'u; Midilli ve Kuzey Adalar Valilik Meclis Başkanı Georgios Simos, Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas ve belediye başkan yardımcıları, Kalloni Belediye başkan yardımcılarıyla ve başkan danışmanları, belediye binasında karşıladı.

Son derece samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda konuşan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit, "Bugün burada çok özel bir organizasyon ile iki kıyının futbol takımlarının dostluk maçı için bulunuyoruz. Geriye baktığımızda Ayvalıkgücü Spor Kulübü profesyonel takımı olarak dedelerimizin 1938 yılında Midilli Adası'na davet edilerek başlatmış oldukları bu dostluk maçlarının ikincisini oynamak bugün torunları olarak bizlere nasip oldu. Bizler iki kıyı insanları olarak hep dostuz kardeşiz ve öylede kalacağız. Bugün burada sadece Futbol değil daha sonradan diğer spor dallarında yapılacak karşılıklı spor aktivitelerini ve iki ülke arasında spor turizmini canlandırmak içinde bir dizi çalışmalar da yapacağız. Bizleri bugün buraya davet eden bizleri misafir edip emekleri geçen herkese çok teşekkür ederim. Bugünkü oynayacağımız maçın sloganı da 'dostluk kazansın' olacak. Bu vesile ile yeni yılda dünyamıza savaş olmadan dostluk ve barış içerisinde yaşayacağımız bir yıl diliyorum" dedi.

Saat 17.00'de Midilli Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ayvalıkgücü Belediyespor 4-1 kazandı. Karşılaşma öncesi ve sonrasında her iki takımın oyuncularının dostluk gösterileri maça damgasını vurdu.

Karşılaşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 86 yıl sonra yeniden; Ayvalıkgücü Belediyespor ve Midilli Aetos Lutron arasında dostluk maçının oynanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek,"1938 yılında Midilli Adası'na davet edilerek başlatılmış olan bu dostluk maçının ikincisini bugün oynadık. Kıyasıya geçen maçta yine dostluk kazandı. Misafirperverlikleri için Midilli Belediye Başkanı Panagiotis Christofas'a ve kulüp başkanlarına ve tüm dostlara teşekkür ederiz" dedi.

KAPIDA VİZE ÇÖZÜM OLDU

Öte yandan; Ayvalık Belediyesi'nin gerçekleştirdiği yılın son belediye meclis toplantısında gündem maddelerinden biri olan; Kulüp Başkanı, yönetici, sporcu ve görevlilerin de bu maça katılım sağlamasına ilişkin karar aldığı ancak, meclis kararının yetkili organlara gönderilmesinin ardından yapılan başvuruya Balıkesir Valiliği; İçişleri Bakanlığı'nın, "Hizmet Damgalı Pasaportlar" yönergesi gereğince olumsuz yanıt vermişti.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit, geçtiğimiz yıllarda gri pasaportlarla Türkiye'nin farklı kentlerindeki belediyelerle, kurumlarca yurt dışındaki sportif ve folklorik etkinlikler için yurt dışına gönderilen kafilelerdeki bazılarının Türkiye'ye geri dönmemesi, gittikleri ülkelerde mülteci olarak sığınma hakkı istemesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın böylesi bir karar aldığını hatırlatmıştı.

Ayvalıkgücü Belediyespor 86 yıl sonra ikincisi gerçekleşen dostluk maçına Kapıda Vize uygulaması sayesinde Midilli'ye giderek aşmış oldu.