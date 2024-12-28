Immobile’ye teklif var mı? Hüseyin Yücel açıkladı...

Beşiktaş mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için konuşulan transfer dedikoduları hakkında açıklamada bulundu.

Hüseyin Yücel, "Ciro Immobile için Arabistan iddiası var. Teklifler geldi mi?" sorusunu, "Şu an Musrati dışında teklif yok. Her oyuncuyu teklif gelmesi halinde gönderebiliriz." diyerek yanıtladı.

MUSRATI AÇIKLAMASI

"Premier Lig'den 2 oyuncuyla görüşüyoruz birisi sağ kanat birisi de Musrati'nin ayrılması durumunda 6 numaradan takımıza girecek." diyen Yücel, "Tabii oyuncu transferleri kadar oyuncuları göndermemiz de önemli. Vedalaşalım ki yerine oyuncularla dolduralım ama hayalimiz arzumuz 2 kanat oyuncusu bir tane sol bek bir tane 6 numara şeklinde çalışmalarımızı tamamladık. 70 kişilik bir liste var daha çok genç oyunculara yönelmek istiyoruz. Scout ekibimiz eylül ayından bu yana çalışıyor. Al Musrati kiralık gidecek. Suudi Arabistan'dan 10 milyon euro bedelinde teklif geldi. Kiralık gidecek zorunlu satın alma opsiyonuyla gidecek. Seçim sürecine girdiğimizden dolayı dün de imzayı atabilirdik ama ben bilerek etik olmayacağından dolayı siz evrakları hazırlayın gelen yönetime göre imzalar atılsın dedim." dedi.

"B VE C PLANLARIMIZ HAZIR"

Beşiktaş Başkanı Yücel, "Seçildiğimiz takdirde her yerde söyledim. Sayın Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kendisinin açıklaması oldu benim bazı şartlarım olacaktır dedi. Bizim de bazı şartlarımız olacak. Eğer ortak bir paydada buluştuğumuz takdirde kendisiyle çalışmayı arzu ediyoruz. Sergen Yalçın olmazsa B,C planlarımız hazır. Öncelikli olarak yerli bir teknik direktöre gitmeyi planlıyoruz ama olmazsa yabancı bir teknik direktörle yola devam ederiz. Burada elimizi bağlayan bir konu var Mayıs ayında bir seçim daha var. O yüzden gelecek olan teknik direktöre 6 ay artı 1 yıl 6 ay artı 2 yıl gibi tekliflerde bulunabileceğiz. Tabii bu da kabul görmeyebilir bazı teknik direktörler tarafından önünü görmesi açısından." diye konuştu. (HT Spor)