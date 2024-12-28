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Giriş Tarihi: 28.12.2024

Rafa ayrılmayacak!

Yücel: “Sadece takım arkadaşları yuhalanıyor diye, biraz ona kafayı takmış. Ama Rafa Silva’nın ayrılması gibi bir durum söz konusu değil.”

Rafa ayrılmayacak!
Beşiktaş'ta sezona bomba gibi başlayan ancak sonradan skor üretmekte zorluk çeken Rafa Silva ile ilgili "Ayrılmak istiyor" yönünde haberler çıkmıştı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli yıldızın durumuyla ilgili de açıklamada bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun kesinlikle ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Yücel, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar görüşüyorlar Rafa Silva ile. Gayet mutlu, memnun İstanbul'da olmaktan. Sadece takım arkadaşları yuhalanıyor diye, biraz ona kafayı takmış. Tabi o da böyle hayal etmiyordu. Daha iyi sonuçlar alacağımızı bekliyorduk hepimiz, onun gibi. Süreç böyle evrilince moral bozukluğu var ama ayrılma, gitme vs. öyle bir durum söz konusu değil."

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Rafa ayrılmayacak!
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