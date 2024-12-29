İsrail propagandasına kınama: Kabul etmiyoruz

Championship ekiplerinden Leeds United Kulübü, Stoke City'yi 2-0 yendikleri maçın ırdından taraftarların İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahürata tepki gösterdi. Taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncuya "Aklımda Manor Salomon var ve Filistin'den nefret ediyor"
diye bağırıp ayrımcılık içeren sözler sarf etti. Leeds United da konuya kayıtsız kalmadı ve "Bu kabul edilemez'
denilerek sert bir açıklamada bulundu. Kulübün basın sözcüsü, " Leeds United bu davranışı sonuna kadar kınıyor. Ayrımcılığa karşı sıfır tolerans politikasına sahibiz"
ifadelerini kullandı.