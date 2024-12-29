İsrail propagandasına kınama: Kabul etmiyoruz

Championship ekiplerinden Leeds United Kulübü, Stoke City'yi 2-0 yendikleri maçın ırdından taraftarların İsrailli futbolcuları Manor Solomon için söylediği Filistin karşıtı tezahürata tepki gösterdi. Taraftarlar, 25 yaşındaki oyuncuyadiye bağırıp ayrımcılık içeren sözler sarf etti. Leeds United da konuya kayıtsız kalmadı vedenilerek sert bir açıklamada bulundu. Kulübün basın sözcüsü,ifadelerini kullandı.