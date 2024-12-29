Mohamed Salah’tan bir rekor daha! Liverpool farklı kazandı...

Ligde son 3 maçında rakip filelere 14 gol gönderen Liverpool puanını 45'e yükseltirken, West Ham 23 puanda kaldı. Liverpool, ligin 20. haftasında 5 Ocak Pazar günü evinde Manchester United ile oynayacak.

SALAH'TAN YENİ REKOR

Bu sezon gösterdiği performansla takımının liderliğinde en önemli paya sahip olan Mohamed Salah, kariyerinin de en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Mısırlı forvet 18 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşarken, 13 kez de gol pası verdi. Salah, Liverpool'un ligde attığı 30 gole doğrudan katkı sağladı. Salah bugünkü performansıyla, bir maçta gol ve asist yaptığı maç sayısını 8'e yükselterek; Bruno Fernandes, Harry Kane, Robin Van Persie, Thierry Henry, Alan Shearer'ı geride bıraktı. 32 yaşındaki oyuncu bu sayıya henüz aralık ayında ulaşmış oldu.

