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Giriş Tarihi: 29.12.2024 12:51

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray sorusuna cevap!

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, bugünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli eldiven, kendisine sorulan Galatasaray iddialarına yönelik dikkat çeken bir cevap verdi.

Uğurcan Çakır’dan Galatasaray sorusuna cevap!

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına devam ediyor. Bügünkü basın toplantısında soruları yanıtlayan kaptan Uğurcan Çakır dikkat çeken cevaplar verdi.

G.SARAY İDDİALARINA YANI VERDİ

Uğurcan Çakır, Galatasaray'a kapıları kapattı. Uğurcan Çakır: "Ben Trabzonsporluyum. Bu takımın kaptanıyım. Burada oynamaktan gururluyum. Çıkan haberler ilgimi çekmiyor. Şehrimi ve takımımı seviyorum."

Soru: "Manchester United'ın sizi takip ettiği ve transfer hazırlığı içerisinde olduğu söyleniyor..."

Uğurcan Çakır: "Kim abi? Kim takip ediyor?"

"Manchester United."

Uğurcan Çakır: "Altay kardeşimiz orada, gerek yok. İnşallah Altay başarılı olur."

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Uğurcan Çakır'dan Galatasaray sorusuna cevap!
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