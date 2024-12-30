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Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:50

Barcelona, Arsenalli Thomas Partey'e talip oldu!

İspanya La Liga devi Barcelona, Arsenal'in Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey'i gündemine aldı.

Barcelona, Arsenalli Thomas Partey’e talip oldu!

Barcelona, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in 31 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Thomas Partey harekete geçti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Katalan ekibi Partey ile görüşmek istese de transfer, Frenkie de Jong'un takımdan ayrılması durumunda mümkün olabilecek.

YÜKSEK MAAŞI SORUN OLABİLİR

Hollandalı futbolcunun yüksek maaşı ve Barcelona'nın mali açıdan hala gerekli istikrarı sağlayamamış olması bu transferin önüne engel olarak çıkabilir.

Bu sezon Arsenal formasıyla 25 maça çıkan Partey, 2 gol atıp 2 asist yaptı. Partey'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. (Mundo Deportivo)

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Barcelona, Arsenalli Thomas Partey'e talip oldu!
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