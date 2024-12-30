Beşiktaş’ta sürpriz teknik direktör adayı!

Olağanüstü seçimli genel kuruldan önce her iki başkan adayı Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in ortak teknik direktör adayının Sergen Yalçın olduğu hem söylemlere yansıyan bir gerçeklik hem de kamuoyunda yaygın bir kanaat olarak siyah beyazlıların önünde dururken gelinen aşamada, Adalı ve yeni yönetimin sürpriz bir karara imza atabileceği ortaya çıktı.

En Makul Aday

Radyospor'dan Özgür Sancar'ın edindiği bilgiye göre Sergen Yalçın, mevcut koşullarda göreve gelmeye çok sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın önde gelen isimleri ise, siyah beyazlı takımda başarıyla futbol oynamış, şu anda Kayserispor'un teknik direktörü olan Sinan Kaloğlu'nun sezon sonuna kadar olan dönemde en iyi seçenek olduğunu düşünüyor.

Zor Koşulların Teknik Direktörü

Galatasaray maçından sonra istifa ettiğini açıklayan Kayserispor başkanı Ali Çamlı, Sinan Kaloğlu'nun görevde kalmasını istedi. Anadolu kulübünde ikinci başkan görevi devraldı ve sonraki haftalar için verecekleri karar net değil. Bu belirsizlik ortamında, Beşiktaş'ın yeni yönetimi Kayserispor'la doğrudan konuşarak doğru bir çözüm bulmaya çalışacak.

Beşiktaş, futbolcularla ilişkisini iyi olan ayrıca yüksek bir taktik ve motivasyon başarısı elde eden ve hep zor koşullarda maksimum iş yapma başarası göstermesi nedeniyle Sinan Kaloğlu'nun takımın başına getirmeyi planlıyor.

Genç teknik adam takımı en azından üçüncülüğe taşırsa, kendisiyle uzun erimde sözleşme yapılacak. Elbette Mayıs'taki olağan seçimli genel kurul da bu konuda belirleyici olacak. Beşiktaş'ın yeni yönetiminde futbolda söz sahibi olacak yöneticileri, takımın içinde bulunduğu zorlayıcı maddi koşullar altında sezon sonuna kadar çalışmayı göze alabilecek en yetkin teknik direktörün Sinan Kaloğlu olduğunu düşünüyor.

Dar İmkanlar Maksimum Başarı

Tudor eğitmenlik lisansına sahip olduğu için TFF bünyesinde teknik direktör adaylarına ders de veren Kaloğlu, Altay'da başta Kazımcan Karataş olmak üzere, 16 ve 18 yaş grubundaki oyuncularla Süper Lig'de kalma mücadelesi verdi. 1. Lig'de yine çok genç oyuncularla, ligin en genç takımıyla, mücadele etti ve siyah beyazlı kulüpte transfer yasağı vardı. Geçen sezon transfer yasağı ve ciddi para sorunları yaşayan Gençlerbirliği'ni 1. Lig'de play-off yarışına dahil etti. İki aydan biraz fazla süre önce ise Kayserispor'un teknik direktörü oldu, galibiyeti olmayan Kayserispor'a 3 tane galibiyet kazandırdı. Anadolu kulübünde de transfer yasağı devam ediyor.