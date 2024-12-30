Burnley cepte hedef Premier Lig

Galatasaray'dan ayrılmaya karar veren Victor Nelsson'a ilk teklif İngiltere'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren Burnley, ara transfer döneminde Nelsson'u kadrosuna katmak istiyor. Premier Lig'den teklif bekleyen Danimarkalı stoper, Burnley'ye olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan 26 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, ocak ayında büyük olasılıkla satılacak.