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Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:33

Cercle Brugge'den Jackson Muleka'ya yakın ilgi!

Beşiktaş'ın Suudi Arabistan'a kiraladığı Jackson Muleka, Belçika ekibi Cercle Brugge'ün transfer radarına girdi. Kış döneminde önemli gelişmeler yaşanabilir.

Cercle Brugge’den Jackson Muleka’ya yakın ilgi!
Beşiktaş'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiraladığı Jackson Muleka'ya sürpriz bir talip çıktı.

Belçika basınından Walfoot'un haberine göre; Demokratik Kongolu golcü, Başakşehir'in Konferans Ligi'nde karşılaştığı Cercle Brugge'ün radarına girdi.

Belçika ekibinin kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi. Belçika'ya dönmeye sıcak bakan Muleka da, siyah-beyazlı kulüpten bu transfere kolaylık sağlamasını talep edecek.

1 MİLYON EURO BEDELLE KİRALANMIŞTI

Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki forvet, 1 milyon euro bedelle Al-Kholood'a kiralanmıştı.

PERFORMANSI

Al-Kholood'da beklenen başarıyı gösteremeyen Muleka, 11 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (Habertürk)
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Cercle Brugge'den Jackson Muleka'ya yakın ilgi!
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