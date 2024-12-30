Galatasaray Mertens’in yerini Pellegrini ile dolduracak

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde bu bölgeyi güçlendirmek için önemli bir isimle ilgileniyor. Hedefte, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın yıldızı Lorenzo Pellegrini var. 29 yaşındaki İtalyan orta saha, Roma formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkat çeken oyun kurucularından biri olarak dikkat çekiyor.

ROMA İÇİN ÖNEMLİ

Kreatif oyun tarzı, saha görüşü ve liderlik özellikleriyle tanınan Pellegrini, Galatasaray'ın orta saha kalitesini bir üst seviyeye taşımak için ideal bir aday olarak görülüyor. Roma'nın kaptanlarından biri olan Pellegrini, kulüp için oldukça önemli bir oyuncu. Bu nedenle Galatasaray'ın ciddi bir bonservis bedeli ve cazip bir teklif sunması gerekecek. Galatasaray, Avrupa'daki hedefleri ve şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verirken, 28 yaşındaki oyuncu ile de temas kurulacak.

İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, yıllık 5 milyon Euro civarında kazanıyor. Roma, satışa sıcak baksa da oyuncu cephesinin ikna edilmesi gerekiyor.

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, geçtiğimiz günlerde Pellegrini ile ilgili, "Pellegrini'ye güveniyorum ama teklif gelirse diğer herkes gibi bunu değerlendiririz. En önemli şey onun mutlu olması, umarım Roma'da bizimle kalır." demişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 19 maçta süre bulan Lorenzo Pellegrini, 1 gol attı ve 2 asist yaptı. (Fanatik)