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Giriş Tarihi: 30.12.2024 16:43

Göztepe, Manisa Futbol Kulübü'ne mağlup!

Süper Lig'de ekiplerinden Göztepe, özel maçta karşı karşıya geldiği 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

DHA
Göztepe, Manisa Futbol Kulübü’ne mağlup!

Süper Lig'de ekiplerinden Göztepe ile Manisa Futbol Kulübü Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye kapalı özel maçta karşılaştı.

Mücadelede ev sahibi sarı-kırmızılılar 14'üncü dakikada Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı.

MANİSA 2-1 KAZANDI

Manisa FK, dakikalar 63'ü gösterdiğinde Osuji ile beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar 88'inci dakikada Bartu'nun golüyle 2-1'lik üstünlük kurdu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe özel maçı kaybetti.

GÖZTEPE, G.SARAY'A KONUK OLACAK

Göztepe, 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda namağlup Galatasaray'la karşılaşacak. 1'inci Lig ekibi Manisa FK ise 5 Ocak Pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacak.

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Göztepe, Manisa Futbol Kulübü'ne mağlup!
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