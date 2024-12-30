Göztepe, Manisa Futbol Kulübü’ne mağlup!

Süper Lig'de ekiplerinden Göztepe ile Manisa Futbol Kulübü Gürsel Aksel Stadı'nda seyirciye kapalı özel maçta karşılaştı.
Mücadelede ev sahibi sarı-kırmızılılar 14'üncü dakikada Tijanic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla galip tamamladı.
MANİSA 2-1 KAZANDI
Manisa FK, dakikalar 63'ü gösterdiğinde Osuji ile beraberliği yakaladı. Siyah-beyazlılar 88'inci dakikada Bartu'nun golüyle 2-1'lik üstünlük kurdu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe özel maçı kaybetti.
GÖZTEPE, G.SARAY'A KONUK OLACAK
Göztepe, 4 Ocak Cumartesi günü deplasmanda namağlup Galatasaray'la karşılaşacak. 1'inci Lig ekibi Manisa FK ise 5 Ocak Pazar günü Bandırmaspor'a konuk olacak.