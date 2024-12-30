Kulüpler Birliği, MHK’nın yeni sistemini kabul etti!

"YENİ MODELİN BİR PARÇASI OLMAYA KARAR VERDİK"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: "Bugün değerlendirme yaptık. Kulüpler olarak yeni hakemlik modelinin bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. Önümüzdeki günlerde kimler bizi temsil edecek onu belirleyeceğiz."

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç açıklamasında; "Geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. TFF'nin bizlere hakemlik için önerdiği bir model vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. MHK Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar gelip anlattılar. Bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Danışma Kurulu kurulacak, kulüplerin bir temsili olacak. MHK Başkanı ve TFF, 20. haftadan itibaren uygulamaya başlanacağını açıkladı. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesinin kronik bir sorunu olduğu ortada. Belki birkaç hafta daha ertelenebilir. Önümüzdeki sene geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın karar verilmesi bugünün en büyük kazanımı oldu." dedi.