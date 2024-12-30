Son dakika haberi: Osimhen’den Napoli’ye kararını bildirdi! Galatasaray’da...

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da yıldız futbolcu Victor Osimhen, dün 26 yaşına bastı. Sarı-kırmızılı kulübün kendisi için ürettiği tişörtle yeni yaşını kutlayan Osimhen'e taraftarlar tebrik mesajı yağdırdı.

Galatasaray'da mutlu olan Nijeryalı forvet, kiralık sözleşmesinde yazan 6.5 milyon Euro'luk çıkış opsiyonunu kullanmayacak. Manchester United'ın ilgilendiği Osimhen, bu sezonu sarı-kırmızılı takımda tamamlamaya karar verdi ve bu durumu bonservisine sahip Napoli'ye iletti.

12 GOL 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Galatasaray formasıyla 15 maçta 1090 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Ortalama 91 dakikada bir gol atan Osimhen, Icardi'nin yokluğunda Aslan'ı taşıyan isim oldu.

"OSIMHEN ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Teknik direktör Okan Buruk da "Takımın lokomotifi Icardi'ydi aslında ama Osimhen şimdi geldi ve çok değerli bir oyuncu. İyi bir lider. Icardi'nin olmadığı yerde Osimhen o bayrağı taşımaya çalışıyor" sözleriyle oyuncusunu övdü.