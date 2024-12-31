Fenerbahçe, futbolda 2024’ü kupasız geçti

AVRUPA'DA ŞAMPİYONA PENALTILARLA KAYBETTİ

Fenerbahçe, geçen yıl UEFA Konferans Ligi'ne de çeyrek finalde veda etti. Bu kulvarda 2. eleme turunda Zimbru, 3. eleme turunda ise Maribor'u geçen sarı-lacivertliler, play-off'ta Twente'yi 2 maçta da yenerek adını gruplara yazdırdı.

H Grubu'nu 6 maç sonunda 12 puanla zirvede bitiren İsmail Kartal'ın ekibi, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla eşleşti.

Zorlu eşleşmeden de galip çıkmayı başaran Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaştı.

Deplasmanda 3-2 mağlup olduğu rakibini sahasında 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, penaltı atışları sonucunda kupanın dışında kaldı.

SÜPER KUPA'DAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'ya alt yaş takımıyla çıkma kararı verdi. Ligde yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren sarı-lacivertli ekip, Galatasaray ile karşılaşacakları finale 19 yaş altı takımıyla çıktı.

Maçın başında sahadan çekilen Fenerbahçe, söz konusu kupaya da ulaşamadı.

11 TRANSFER

Fenerbahçe, 2024 yılında 11 oyuncu transferi yaptı.

2023-24 sezonunun devre arasında kadrosuna Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i bonservisiyle katan sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü'nün bonservisini ise kiraladı.

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda ise önceki sezon kiraladığı Çağlar'ın bonservisini satın almasının yanı sıra Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic ile kadrosunu güçlendirdi.