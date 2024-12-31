Galatasaray’ın istikrar abidesi: Mertens | 2024’ün zirvesinde yer aldı...

Sezonun ilk yarısını namağlup bir şekilde lider tamamlayan Galatasaray'da öne çıkan isimlerden bir tanesi de yine Dries Mertens oldu. 37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer almayı başardı.
2024 YILINDA 35 GOLE KATKI SAĞLADI
Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu. Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren İcardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.