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Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:42

Galatasaray'ın istikrar abidesi: Mertens | 2024'ün zirvesinde yer aldı...

Galatasaray'ın skora katkı anlamında en istikrarlı oyuncularından birisi olmaya devam eden Dries Mertens, 2024'ün zirvesinde yer aldı. Belçikalı yıldız 2024 yılında tam 35 gole katkı sağladı.

Galatasaray’ın istikrar abidesi: Mertens | 2024’ün zirvesinde yer aldı...

Sezonun ilk yarısını namağlup bir şekilde lider tamamlayan Galatasaray'da öne çıkan isimlerden bir tanesi de yine Dries Mertens oldu. 37 yaşında sergilediği performansla takdir toplayan Mertens, istatistiklerde zirvede yer almayı başardı.

2024 YILINDA 35 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı-kırmızılı takımda 2024 yılında 13 gol-22 asiste imzasını koyan Belçikalı 10 numara, toplam 35 gollük skor katkısında bulundu. Mertens'i 21 gol-6 asistle 27 kez tabelayı değiştiren İcardi takip etti. Bu ikilinin ardından 16 gol-9 asistle 25 gole etki eden Barış Alper Yılmaz geliyor.

Bu sezon maç kaçırmayan tek oyuncu olan ve 5 gol-9 asistle istikrarını koruyan Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak yıldız oyuncuya takım arkadaşlarından ve yakın çevresinden futbolu bırakmaması yönünde telkinler gelmeye başladı.

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Galatasaray'ın istikrar abidesi: Mertens | 2024'ün zirvesinde yer aldı...
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