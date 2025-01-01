Beşiktaş haberi: Ciro Immobile’ye İtalya’dan dev talip!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü hakkında flaş bir transfer iddiasında bulundu.

Habere göre, Inter'in hücum hattına transfer yapmak isteyen teknik direktör Simon Inzaghi, Lazio dönemindeki öğrencisi Ciro Immobile'yi istiyor.

TRANSFERİ DÜŞÜK İHTİMAL

Haberde, golcü oyuncunun Serie A'da uzak kaldığı süre boyunca gol atma alışkanlığını kaybetmediği ancak bu transferin maaş ve yaş sebebiyle düşük bir ihtimal olarak görüldüğü aktarıldı.

BEŞİKTAŞ BIRAKMAYACAK

Öte yandan Beşiktaş'ın da sezon ortasında Immobile'yi satmaya niyeti olmadığı da belirtildi. (Interlive.it)

Bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı forma ile 20 maça çıkan deneyimli santrfor, 13 kez ağları sarstı.