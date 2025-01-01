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Giriş Tarihi: 1.1.2025 18:23

Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor!

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İHA
Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor!

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor mesaisi devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanı, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

PAS VE TAKTİK ÇALIŞILDI

Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Fenerbahçe’de Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor!
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