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Giriş Tarihi: 1.1.2025 13:11 Son Güncelleme: 1.1.2025 13:13

Galatasaray haberi: Galatasaray'dan yıldız adayına kanca!

Süper Lig'in lideri Galatasaray, 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'a kancayı taktığı iddia edildi.

DHA
Galatasaray haberi: Galatasaray’dan yıldız adayına kanca!

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray'da sürpriz bir transfer gündeme geldi.

Sarı-kırmızılıların, 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü forması giyen Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi. Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı.

Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

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Galatasaray haberi: Galatasaray'dan yıldız adayına kanca!
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