Göztepe’de Yalçın Kayan adım adım Eyüpspor’a

Göztepe'de Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasındaki Fenerbahçe maçında oyuna giremediği için sinirlenip soyunma odasına giden ve daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile tartışan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan transfer oluyor.

Yaşanan bu olaylar sonrasında kadro dışı kalan ve gözden çıkarılan 25 yaşındaki futbolcu, ilk yarının sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyemedi.

YALÇIN KAYAN EYÜPSPOR YOLUNDA

13 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Yalçın Kayan'ın, Eyüpspor'la masaya oturduğu ifade edildi.

TARAFLAR ANLAŞMA SAĞLADI

Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, bu transferin de önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bu sezon sadece 64 dakika süre alan Kayan, 2018 yılında profesyonel olduğu sarı-kırmızılılarda 144 maçta forma giyerken 13 kez de rakip fileleri havalandırdı.