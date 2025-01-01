2024 yılı hiç şüphesiz Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Çağlar Söyüncü için oldukça hareketli ve unutulmaz anılarla dolu geçti… Altınordu'da parlayan yıldızı ile Freiburg'a giden, Leicester ve Atletico Madrid'de ülkemizi temsil ettikten sonra 29 Ocak 2024'te Fenerbahçe'ye kiralık imza atarak Süper Lig kariyerine başladı. 28 Mayıs'ta hayatını Serra Pakdemir ile birleştiren Çağlar, 1 Temmuz'da bu kez tapusuyla sarı-lacivertli takımla ikinci kez sözleşme yaptı. 13 Aralık'ta oğlu Ömer Erk'i kucağına alarak babalık sevincini yaşadı. Tüm bu güzel anıların yanında yaşadığı sakatlık nedeniyle her futbolcunun hayali olan EURO 2024'ü kaçırması ise senenin en kötü anısıydı şüphesiz.

MOTİVASYONUMUZ TARAFTARIMIZ

SABAH Spor olarak tecrübeli yıldıza, 2024'ü nasıl geçirdiğini ve 2025'ten beklentilerini sorduk. İşte Çağlar'ın bize özel o açıklamaları: Ben oynadığım tüm takımlarda giydiğim formanın hakkını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Fenerbahçe için ter dökmek, bu şanlı formayı taşımak benim için her zaman büyük bir onur. Yeni sezona da aynı inanç, kararlılık ve azimle başladık. Camiayı mutlu etmek ve şampiyonluğa ulaşmak için mücadelemiz, terimizin son damlasına kadar sürecek. Şampiyonluğa susamış bir takım ve büyük F.Bahçe camiamızın tarifsiz desteği var. 2025'e de tek hedefle giriyoruz. F.Bahçeli olmak, milyonları temsil etmek ve bu kulübe hizmet etmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda en büyük motivasyon kaynağı. Omuzlarımızdaki bu sorumluluk bizlere gücümüzü her zaman hatırlatacak. Camiamızın desteğiyle hep birlikte en güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tam.

BABA OLDUĞUM ANIN TARİFİ MÜMKÜN DEĞİL

2024, benim için hayatımın en özel anlarından birini yaşadığım bir yıl oldu. Baba oldum ve oğlumu kucağıma aldığım o an, tarif edilemez bir mutluluktu. Ailemin bana verdiği güçle kulübüm için her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefliyorum. Futbol açısından ise bir o kadar zorlu, mücadele ve korakor rekabetin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk için belki de tarihte bir benzerine az rastlanacak nefes nefese bir mücadelenin içindeydik. Bu sezon da parçası olmaktan gurur duyduğum takımımızla, son ana kadar camiamıza hak ettikleri, özlem duyduğumuz şampiyonluğu vermek için sonuna kadar Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz.

SABAH OKURLARININ YENİ YILINI KUTLARIM

Güzel ülkemizin 2025 yılında barış, huzur ve güzelliklerle dolu bir yıl geçirmesini içtenlikle diliyorum. İyi günde, zor günde her zaman bizimle omuz omuza yürüyen tüm Fenerbahçe ailesinin ve değerli SABAH Gazetesi okurlarının yeni yılını kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzurla dolu bir yıl diliyorum. Son olarak, savaşın olmadığı, çocukların ve masum insanların zarar görmediği bir dünya temenni ediyorum.