Trabzonspor’da büyük ödeme!

Trabzonspor'da 1 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda başkanlığa yeniden seçilen Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyon Euro'luk bir ödeme yapmak durumunda olduklarını söylemişti.

Dün itibarıyla de bordomavili kulüp, planlanan 30 milyon Euro'luk tutarın çok büyük bir bölümünü ödedi. 1 milyar TL'yi aşan bu ödemelerin önemli bir bölümü UEFA'da kapatılması gereken 8 dosya ile bonservis ücreti ve futbolcu alacaklarına gitti.

İLK TAKSİT 21 MİLYON TL

Bu ödemelerle birlikte UEFA'ya verilmesi gereken borçsuzluk yazısını alacak olan bordo-mavililer, ayrıca 2 milyar TL'yi aşan vergi borcunu da yapılandırdı. Böylece vergi borcunun ilk taksiti olan 21 milyon TL'lik tutar ödendi.