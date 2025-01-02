İskoçya derbisinde gülen taraf Glasgow Rangers oldu!

İskoçya derbisinde Glasgow Rangers ile Celtic, Ibrox Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Rangers'a galibiyeti getiren golleri 7'inci dakikada Ianis Hagi, 66'ıncı dakikada Robin Pröpper ile 81'inci dakikada Danilo kaydetti. Türk oyuncu Rıdvan Yılmaz, Rangers adına 90 dakika sahada kaldı.
Philippe Clement'in öğrencileri, bu galibiyetin ardından puanını 39 yaparken, Celtic 50 puanda kaldı.
İskoçya Premiership'in bir sonraki haftasında Rangers, Hibernian deplasmanına konuk olacak. Celtic, St. Mirren'i ağırlayacak.