Manaj hazır kıta

Trabzonspor, 2024'te sergilediği kötü performansı 2025'te telafi etmek için kolları sıvadı.Arnavut futbolcunun, takımdan ayrılma isteğini göz önünde bulunduran Sivasspor yetkilileri, oyuncuya ilgisi olan Trabzonspor'un görüşmeleri resmiyete dökmesini bekliyor. Yiğido'nun 2026'da sözleşmesi bitecek futbolcusundan bonservis geliri elde etme düşüncesinde olması transferin önünü tıkıyor.Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiraladığı Simon Banza, mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Kulübün Youtube kanalına konuk olan başarılı santrfor, video sonunda taraftara mesaj gönderdi. İlk yarının zor geçtiğini belirten Banza, "Yeni yılın daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için birlikte ve güçlü kalalım. Herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi. Bu arada F.Bahçe maçındaki penaltı atışı sırasında uzun süre beklemesiyle ilgili ise şu yorumu yaptı: "Bu benim tekniğim. Kaleci ile aramda geçen bir nevi savaş gibi."