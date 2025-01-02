MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan yabancı hakem açıklaması!

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, sık sık konuşulan yabancı hakem konusuna da değindi.

MHK Başkanı, "Federasyon başkanımız kulüplere, 'Bütün hakemleri siz atayabilirsiniz. Siz tamamen yeni hakemlik sisteminde söz sahibi olun.' dedi. Kulüpler bu teklifi kabul etti." dedi.

"TFF, YABANCI HAKEM KARARI ALABİLİR"

"Yabancı VAR hakemi için karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda." diyen Gündoğdu, "Şu anki düzende TFF yabancı hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. MHK'nin talebiyle yönetim kuruluna gidecek. TFF Başkanı da zaten bu kararları onaylayacağını belirten açıklama yapmıştı." diye konuştu.

"HAKEMLERE BÜYÜK HAKSIZLIK"

Ferhat Gündoğdu, "6 ayda bir MHK Başkanı'nın değiştiği bir sistemde hakem performansını konuşmak hakemlere büyük haksızlık." sözlerini kullandı. (TRT SPOR)