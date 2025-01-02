Mikautadze’den Galatasaray açıklaması! Net konuştu...

Fransa Ligue 1 devi Lyon'da forma giyen Gürcü futbolcu Georges Mikautadze, Montepellier ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile ilgili iddialara da yanıt veren Mikautdaze, Lyon'a daha yeni transfer olduğunu ifade etti. Gürcü oyuncu, kendisi ile ilgili çıkan haberlerle ilgilenmediğini vurguladı.

"ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"

Mikautadze, "Daha yeni geldim, yaklaşık 6 ay önce. Lyon'a ve cumartesi günü oynayacağımız maça odaklandım. Konuşulanlara bakmıyorum. Transfer dönemi böyle, endişelenmenize gerek yok." dedi.

7 GOL 1 ASİST YAPTI

Bu sezon Lyon'da 21 maçta görev alan Mikautadze, takımına 7 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi. Lyon, golcü oyuncuyu sezon başında Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer etti.