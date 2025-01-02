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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Son ihtimal Correa

Hücum hattı için Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Dybala'nın maliyetine, Mikautadze'nin yüksek bonservisine ve Enzo Millot'un çok talibinin olmasına takılan Aslan'a, Inter forması giyen Joaquin Correa önerildi. Geleceğe yatırım yapmak isteyen Cimbom, bu transferi yedekte tutuyor

MEHMET ÖZCAN
Son ihtimal Correa
Ara transfer döneminde Hakim Ziyech ile yollarını ayıracak Galatasaray, hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapacak. Forvet, forvet arkası ve kenar forvet alternatiflerini değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp, Roma'dan Paulo Dybala ve Lyon'dan Georges Mikautadze'den sonra Stuttgart'tan Enzo Millot'u gündemine aldı. Dybala'nın 25 milyon Euro'yu bulan 2.5 yıllık maliyeti, Mikautadze'nin 25 milyon Euro değer biçilen bonservisi ve Enzo Millot'un birçok talibinin olması nedeniyle henüz bu transferlerden sonuç çıkmadı. Menajerler de Galatasaray'a Inter forması giyen Joaquin Correa'yı önerdi.

İTALYAN DEVİYLE KONTRATI SEZON SONUNDA BİTECEK
İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, bu sezon istediği süreleri alamadı. 5 maçta toplam 148 dakika oynayan 30 yaşındaki yıldız, çok yönlü bir hücum oyuncusu ve forvet arkası ile sol açık pozisyonunlarında da oynayabiliyor. Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen Galatasaray, Joaquin Correa'yı son seçenek olarak düşünüyor.

KİMDİR?
Correa, 13 Ağustos 1994'te Arjantin'de dünyaya geldi. 1.88 cm boyundaki Tangocu, Avrupa kariyerine 2015'te Sampdoria'da başladı. İki sezon sonra Sevilla'ya, ardından Lazio'ya gitti. 2021-22'de Inter'e kiralanan Correa, bu takıma ertesi sene bonservisiyle katıldı. Geçen dönemi ise Fransız ekibi Marsilya'da yine kiralık geçirdi.

MUANİ'DE DEV RAKİPLER
Galatasaray'ın kiralamak istediği Paris Saint-Germain forması giyen santrfor Kolo Muani'nin talipleri artıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre; Aston Villa'nın transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Ayrıca Manchester United, Tottenham, Bayern Münih, Leipzig, Milan ve Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı. Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini kabul edebileceği öne sürüldü. PSG, Muani'yi 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya almıştı.

KABORE'Yİ GERİ YOLLADILAR!
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İssa Kabore ile ilgili gelişme yaşandı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Benfica, Burkina Fasolu sağ bekin kiralık sözleşmesini feshetti. 23 yaşındaki futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Manchester City'ye geri dönecek. İngiliz ekibi ise oyuncuyu başka bir kulübe tekrar kiralayacak. Sarı-kırmızılıların, Kabore için Manchester City ile temasa geçmesi bekleniyor.

KULAKLARINI TIKADI GÖZTEPE'YE ODAKLANDI
Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı takviyeler haftalardır manşetleri süslüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dybala ve Mikautadze gibi ismi geçen yıldızlara heyecanlanırken, Florya cephesi kulaklarını transfere tıkadı ve Göztepe maçına konsantre oldu. Rakiplerini analiz eden Okan Buruk, transferi bir kenara bıraktı ve oyuncularını Göztepe maçına motive etmeye başladı.

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Son ihtimal Correa
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