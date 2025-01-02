Son ihtimal Correa

Ara transfer döneminde Hakim Ziyech ile yollarını ayıracak Galatasaray, hücum hattına ilk 11 düzeyinde takviye yapacak. Forvet, forvet arkası ve kenar forvet alternatiflerini değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp,ve'den sonra'u gündemine aldı. Dybala'nın 25 milyon Euro'yu bulan 2.5 yıllık maliyeti, Mikautadze'nin 25 milyon Euro değer biçilen bonservisi ve Enzo Millot'un birçok talibinin olması nedeniyle henüz bu transferlerden sonuç çıkmadı.İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız, bu sezon istediği süreleri alamadı.Geleceğe yönelik hamle yapmak isteyen Galatasaray, Joaquin Correa'yı son seçenek olarak düşünüyor.Correa,13 Ağustos 1994'te Arjantin'de dünyaya geldi. 1.88cm boyundaki Tangocu, Avrupakariyerine 2015'te Sampdoria'dabaşladı. İki sezon sonraSevilla'ya, ardından Lazio'yagitti. 2021-22'de Inter'e kiralananCorrea, bu takımaertesi sene bonservisiylekatıldı. Geçen dönemi iseFransız ekibi Marsilya'dayine kiralık geçirdi.Galatasaray'ın kiralamak istediği Paris Saint-Germain forması giyentalipleri artıyor. L'Equipe'te yer alan habere göre; Aston Villa'nın transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Ayrıca Manchester United, Tottenham, Bayern Münih, Leipzig, Milan ve Juventus'un ilgisinin olduğu aktarıldı. Fransız temsilcisinin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifini kabul edebileceği öne sürüldü. PSG, Muani'yi 2023 yazında Frankfurt'tan 95 milyon Euro'ya almıştı.Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İssa Kabore ile ilgili gelişme yaşandı. Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre;23 yaşındaki futbolcu, bonservisini elinde bulunduran Manchester City'ye geri dönecek. İngiliz ekibi ise oyuncuyu başka bir kulübe tekrar kiralayacak. Sarı-kırmızılıların, Kabore için Manchester City ile temasa geçmesi bekleniyor.Galatasaray'ın ara transfer döneminde yapacağı takviyeler haftalardır manşetleri süslüyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dybala ve Mikautadze gibi ismi geçen yıldızlara heyecanlanırken, Florya cephesi kulaklarını transfere tıkadı ve Göztepe maçına konsantre oldu. Rakiplerini analiz eden Okan Buruk, transferi bir kenara bıraktı ve oyuncularını Göztepe maçına motive etmeye başladı.