Spor dünyası 2025 yılına böyle ’merhaba’ dedi

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 2025'e ailesiyle birlikte 'merhaba' dedi. Eşi Patricia Callegro ve 3 çocuğuyla mutluluk pozu verdi.Aslan'ın savunmacısı Davinson Sanchez, eşi Daniele Reynad ve oğlu Salvador ile beraber çam ağacının önünde gülücükler saçtı.G.Saray'ın 10 numarası Dries Mertens ve eşi Katrin Kerkhofs, yeni yılı dostlarıyla karşıladı.Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Umut Güneş, Muhammed Taha Tepe ve eşleri ile Enis Destan da nişanlısıyla yılbaşına beraber girdi.F.Bahçe'nin iki yıldızı Edin Dzeko ile Dominic Livakovic'in ailesi yeni yıla birlikte girdi.Beşiktaş'ın santrforu Ciro Immobile, yılbaşının tadını eşi Jessica Melena ve 4 çocuğuyla Alp Dağları'nda tatil yaparak çıkardı.F.Bahçeli Fred ve eşi Monique Salum 2025'i çocuklarıyla kutladı.Siyah-beyazlı futbolcu Milot Rashica ile eşi Belkıs Kera 2025'e birlikte 'merhaba' dedi.Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ve ailesi, yemek masasında gülücükler dağıttı.Kariyerini İnter Miami'de sürdüren Lionel Messi ve ailesi, gelenekselleşen paylaşımını yaptı.Tedavisini Arjantin'de sürdüren İcardi, yeni yıla kızları Francesca ve Isabella ile birlikte girdi.Antalyaspor teknik direktörü alex de Souza, yeni seneyi eşi ve çocuklarıyla karşıladı.