Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Sami Uğurlu sonrası çıkışa geçen Alanyaspor, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
8. dakikada Hadergjonaj'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Makouta düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
23. dakikada Umut Nayir'ın sağ kanattan sert şutunu kaleci Ertuğrul son anda topu kornere çıkardı.
54. dakikada sağ kanattan Richard'ın ortasında ceza sahası içinde Janvier vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Cordova kafayla ağlara gönderdi. 2-0
57. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yusuf Özdemir sert şutunda top yandan auta çıktı.
63. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ertuğrul gole izin vermedi.
80. dakikada sağ kanattan Lopes'in pasında ceza sahası içinde Cordovanın sert şutunu kaleci Slowik son anda kornere çeldi.
90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Kramer kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1
Goller: Makouta (dk. 8), Cordova (dk. 54) (Alanyaspor), Kramer (dk. 90+6) (Konyaspor)