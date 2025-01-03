Fenerbahçe’de Cenk Tosun, Gaziantep FK’yi reddetti!

Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan transfer olan ancak yeni takımında istediği süreleri alamayan Cenk Tosun'a Süper Lig'den talip çıktı. Gaziantep FK'nin, deneyimli golcüyü ocak ayında kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

Cenk Tosun'un, Süper Lig ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilirken, yapılan zirvede 33 yaşındaki futbolcunun, kırmızı-siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı için teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

AYRILMA DÜŞÜNCESİ YOK

Antrenmanlarda çok çalışan Cenk'in, Mourinho'nun gözüne girip Sarı-Lacivertli formayla goller atmak istediği biliniyor. Sezonun ikinci yarısında fazla şans bulmayı hedefleyen deneyimli forvetin, takımdan ayrılma düşüncesinin olmadığı da gelen bilgiler arasında.

97 DAKİKA OYNADI

Cenk Tosun, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi. (Takvim)