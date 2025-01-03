Fenerbahçe’ye Atakaş Hatayspor maçı öncesi iki şok! İsmail ve Samet...

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edildi. İsmail Yüksek'in ise arka adalesinde yırtık olduğu anlaşıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
İki futbolcunun ligde oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.