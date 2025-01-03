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Giriş Tarihi: 3.1.2025 15:18

Fenerbahçe'ye Atakaş Hatayspor maçı öncesi iki şok! İsmail ve Samet...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye üst üste sakatlık haberi geldi. Konuya dair sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama yapıldı.

Fenerbahçe’ye Atakaş Hatayspor maçı öncesi iki şok! İsmail ve Samet...

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edildi. İsmail Yüksek'in ise arka adalesinde yırtık olduğu anlaşıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek'in Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

İki futbolcunun ligde oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

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Fenerbahçe'ye Atakaş Hatayspor maçı öncesi iki şok! İsmail ve Samet...
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