G.Saray-F.Bahçe rekabeti en sert dördüncü derbi

İngiliz Daily Mail gazetesi dünyanın en sert derbilerini sıraladı. Yapılan değerlendirmede Galatasaray-Fenerbahçe derbilerine dördüncü sırada yer verildi. Galatasaray'ın Avrupa Yakası, Fenerbahçe'nin ise Asya Yakası takımı olduğu için iki kulüp arasındaki mücadelenin Kıtalararası olduğu vurgulanırken, rekabetin saha dışı ve içinde yaşananlar nedeniyle iptal edilen 1935'teki dostluk maçına kadar uzandığı belirtildi.En sert derbiler şöyle sıralandı: 1- Boca Juniors-River Plate, 2- Celtic, Rangers, 3- Partizan-Kızılyıldız,5- Milan-Inter, 6- Nacional-Penarol, 7- Corinthians- Palmeiras, 8- A. Bilbao-Real Sociedad, 9- Al Ahly-Zamalek, 10- B. Dortmund-Schalke.