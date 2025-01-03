İlhan Palut: Enterasan pozisyonlar bizi buluyor"

'ENTERASAN POZİSYONLAR BİZİ BULUYOR'

Ofsayttan iptal edilen golle ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli Teknik Direktör Palut, "Herkes için kullanılan bir teknoloji. Enteresan pozisyonlar bizi buluyor. Özellikle ofsayttan iptal edilen goller genelde bizi buluyor. Ben buna saygı duymak zorundayım. Güven noktasında içimiz huzurlu mu? Hayır. Mustafa bey de çok hızlı karar verdi. VAR koltuğunda harcanmaması gereken Türk futbolunun güzide bir değeri. Onu sahada yağmurda, çamurda risk alırken ve bayrak kaldırırken görmek istiyoruz. Tez zamanda bu değerden faydalanmamız lazım. Elimizde böyle bir hakem var. Yabancı hakemleri konuşuyoruz. Mustafa beye kariyeri için bence güzel bir adım oldu. Onu sahalarda görmek istiyoruz" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ OYUNU GERÇEKLEŞTİREMEDİK'

Karşılaşmayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta ise "Çok fazla pozisyon verdik. Bu pozisyonların bir çoğunu kaptırdığımız basit toplarla verdik. İstediğimiz bir oyunu gerçekleştiremedik maalesef. Böyle bir akşam oldu "ifadelerini kullandı.