Milan’dan Darwin Nunez atağı!

Avrupa'da transfer dönemi yeni yılla birlikte başladı. Takımlar, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez için atağa kalktı. Kırmızı-siyahlı takım, İngiliz ekibinde bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 25 yaşındaki golcü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BEDELİ 50 MİLYON EURO

Nunez için yaz aylarında ödenecek bonservis bedeli ise 50 milyon Euro olacak. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, bu maçların sadece 7'sinde ilk 11'de görev alan Nunez; 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

LIVERPOOL SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Liverpool ise Uruguaylı golcünün yerine transfer yapmadan, Nunez'i göndermeye sıcak bakmıyor.